Papa apela aos jovens para liderarem futuro da Igreja

Alguns minutos depois, o papa arrancou suspiros da audiência quando brincou: "Na minha idade, nós [idosos] estamos prestes a morrer".Perante a reação, o papa acrescentou, dirigindo-se aos jovens presentes: "Quem garante a vida? Ninguém. Na vossa idade, vocês têm o futuro pela frente".

O papa Francisco apelou este sábado aos jovens para liderarem o futuro da Igreja, manifestando dúvidas se ainda será vivo nessa altura para ver tal acontecer.Com 80 anos, o papa referiu-se à sua própria mortalidade duas vezes no espaço de alguns minutos, durante um encontro com jovens, no âmbito da preparação da iniciativa da Igreja Católica para o Dia Mundial da Juventude, que será realizado no Panamá, em 2019."Não sei se serei eu, mas o papa irá ao Panamá", disse.