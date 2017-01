Papa batiza oito bebés de Amatrice e Accumoli

A ideia de batizar os bebés, todos nascidos depois do sismo, surgiu quando no passado día 4 de outubro o papa visitou a região e uma mãe pediu-lhe que batizasse o seu filho.

O papa Francisco batizou este sábado na capela da Casa de Santa Marta, onde reside, oito bebés de Amatrice e Accumoli, as duas localidades afetadas por um sismo em agosto último.As duas localidades, no centro da Itália, foram abaladas por um terramoto no dia 24 de agosto do ano passado, e que causou 298 mortos.O papa deu este sacramento numa cerimónia privada, à qual apenas assistiram os familiares.