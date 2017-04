Papa decide dia 20 local e hora da canonização dos Pastorinhos

"O carinho é o remédio mais importante que a família pode dar. E mais do que um hospital, vocês parecem uma família", disse o Papa.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O Papa Francisco marcou para dia 20, às 09h00 de Lisboa, o consistório que irá decidir o local e hora da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.O encontro com os cardeais será realizado no Palácio Apostólico do Vaticano. Nessa mesma reunião serão abordadas outras canonizações.Na segunda-feira, o Sumo Pontífice recebeu no Vaticano uma comitiva de crianças doentes, médicos e enfermeiros do Hospital Pediátrico Bambino Gesù (Roma).