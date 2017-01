Papa Francisco batiza 28 crianças

Esta foi a quarta vez no pontificado que Francisco presidiu à missa na Capela Sistina na festa do Batismo do Senhor. Desta vez foram 28 crianças - 15 meninos e 13 meninas. Além dos pais, participaram também os padrinhos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

"Gosto de pensar que a primeira pregação de Jesus, no presépio, foi um pranto", brincou este domingo o Papa Francisco, durante a cerimónia de batismo de 28 crianças na Capela Sistina, no Vaticano.Referindo-se ao choro das crianças, Francisco ainda acrescentou: "Começou o concerto. É que as crianças estão num sítio que não conhecem e talvez tenham acordado antes do que é costume".À semelhança de outros anos, o Papa Francisco voltou a deixar as mães à vontade durante a tradicional missa da festa do Batismo do Senhor, incentivando a que amamentassem na Capela Sistina: "A cerimónia é algo longa. Alguém está a chorar porque tem fome. É assim mesmo. Vocês, mães, amamentem, sem medo. Façam tal e qual como a Virgem Maria amamentou Jesus".