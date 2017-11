Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa Francisco em Fátima custou 560 mil euros

Santuário apresentou ontem as contas do Centenário das Aparições. Em sete anos (2010-2017), foram gastos 2,1 milhões.

Por José Durão e Paulo João Santos | 01:30

A visita do Papa Francisco a Fátima custou aos cofres do Santuário 560 mil euros. A revelação foi feita ontem pelo padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário mariano, na apresentação das contas do Centenário das Aparições, no período entre 2010 e 2017.



A presença do chefe da Igreja Católica em Portugal limitou-se à Cova da Iria e durou menos de 24 horas. Francisco aterrou, a 12 de maio, na base aérea de Monte Real às 16h09, chegou ao recinto de oração pelas 18h15, participou na procissão das velas e deixou Fátima no dia seguinte, após a procissão do adeus. O avião que o levou de regresso ao Vaticano partiu às 15h53.



No seu conjunto, as comemorações dos 100 anos das Aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos (Francisco, Jacinta e Lúcia) custaram 2,1 milhões de euros, gastos em mais de 150 projetos e iniciativas ligadas ao Centenário, que ocorreram no período em análise. "Sabíamos que era necessário responder às inúmeras expectativas associadas a uma efeméride tão significativa em Portugal e no mundo", explicou, por seu turno, o padre Vítor Coutinho, vice- -reitor do Santuário.



Neste balanço não estão incluídas as obras no novo altar e na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Segundo o padre Carlos Cabecinhas, estes trabalhos não estavam "diretamente dependentes" do Centenário e, por outro lado, o Santuário tem optado por "não divulgar os custos" dos investimentos, face à "indefinição" que permanece em torno das questões tributárias ligadas à Concordata.



O reitor anunciou uma requalificação mais profunda no Recinto de Oração, para melhorar as condições de acolhimento dos peregrinos. Nos últimos sete anos, 70 milhões de fiéis passaram pela Cova da Iria, 50 milhões dos quais participaram nas celebrações religiosas.



SAIBA MAIS

milhões de euros foi o valor distribuído pelo Santuário em ajuda social e apoio à Igreja nos últimos sete anos. Este montante foi justificado pela preocupação com a realidade social, sobretudo "no contexto da crise em que o país entrou".



Canonização

As comemorações do Centenário das Aparições ficaram marcadas pela cerimónia de canonização de Francisco e Jacinta Marto. A beatificação dos dois pastorinhos tinha ocorrido em 2000, na última visita a Portugal do Papa João Paulo II.