Papa Francisco sobrevoa Portugal e envia mensagem a Marcelo

"Cordiais saudações" enviadas quando sumo pontífice sobrevoou território nacional vindo do Peru.

18:03

O papa enviou esta segunda-feira uma mensagem de "cordiais saudações" ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao sobrevoar território nacional vindo do Peru.



"Envio cordiais saudações a vossa excelência e aos seus concidadãos. Lembrando com prazer a minha recente viagem a Portugal, invoco de bom grado as divinas bênçãos de paz e prosperidade sobre a nação", pode ler-se na mensagem divulgada pela Santa Sé.



O papa enviou também mensagens aos chefes de Estado da Colômbia, Venezuela, Espanha, França e Itália, países que sobrevoou no regresso a Roma, após uma viagem ao Chile e ao Peru.