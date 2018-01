Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa lança novo apelo à hospitalidade para com refugiados

"Os recém-chegados também têm medos", relembrou líder da Igreja Católica.

O papa Francisco lançou este domingo mais um apelo à hospitalidade para com os refugiados, acreditando que "pecar é desistir do encontro com o outro", por ocasião da comemoração do 104.º Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados.



"Todo o imigrante que bate à nossa porta é uma oportunidade para conhecer Jesus Cristo, que se identifica com o estrangeiro de qualquer época, acolhido ou rejeitado", disse o Papa durante a missa solene celebrada na Basílica de São Pedro em Roma.



"Não é fácil entrar na cultura que nos é estranha, colocarmo-nos no lugar de pessoas tão diferentes de nós, entender os seus pensamentos e experiências", acrescentou o papa.



Jorge Bergoglio, ele próprio oriundo de uma família de emigrantes italianos na Argentina, defendeu que "muitas vezes desistimos de conhecer o outro e levantamos barreiras para nos defender".



O papa defendeu que "as comunidades locais às vezes têm medo de que os recém-chegados interrompam a ordem estabelecida, 'roubem' algo que tenha sido dolorosamente construído", defendeu.



"Os recém-chegados também têm medos: eles temem o confronto, o julgamento, a discriminação, o fracasso. Esses medos são legítimos, são baseados em dúvidas perfeitamente compreensíveis do ponto de vista humano", disse.



Para o pontífice de 81 anos, "não é um pecado ter dúvidas e medos, o pecado é permitir que esses medos determinem as nossas respostas, condicionem as nossas escolhas, comprometam o respeito e a generosidade, o combustível do ódio e da recusa. O pecado é desistir do encontro com o outro".



Desde o início do seu pontificado, em março de 2013, o Papa tem vindo a intensificar a posição a favor do acolhimento de refugiados e migrantes.



Na segunda-feira, o papa começa uma viagem de oito dias ao Peru e ao Chile, a sua 22.ª viagem ao exterior.