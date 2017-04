Papa sublinha dor e sofrimento de Messias

"Não há outro Jesus: é o mesmo que entrou em Jerusalém por entre o acenar de ramos de palmeira e oliveira. É o mesmo que foi pregado na cruz e morreu entre dois malfeitores", sublinhou ainda.



A Semana Santa tem o seu momento central a partir de quinta-feira, dia que evoca a ultima ceia do Senhor.



Sexta-feira é o dia da morte de Jesus e domingo o momento da Ressurreição.



No arranque da Semana Santa, o Papa Francisco lembrou ontem na missa do Domingo de Ramos a imagem de Messias como "o grande sofredor da dor humana"."Este Jesus não é um iludido que apregoa ilusões, um profeta ‘new age’, um vendedor de banha da cobra. Longe disso! É um Messias bem definido, com a fisionomia concreta do servo, o servo de Deus e do homem que caminha para a paixão; é o grande sofredor da dor humana", acrescentou.Na praça de São Pedro, em Roma, o Papa abençoou os ramos de palma e de oliveira, junto ao obelisco central. Depois, lembrou aos fiéis que o Domingo de Ramos é um dia "doce e amargo", porque recorda o "júbilo" da entrada de Jesus em Jerusalém e proclama, ao mesmo tempo, o sofrimento associado à sua morte.