Parcerias na Saúde custaram 479 milhões

Custo para o Estado superior em 32 milhões de euros face ao que estava inicialmente previsto.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Os encargos do Estado com as Parcerias Público-Privadas (PPP) na Saúde custaram 479 milhões de euros em 2017. É um aumento de 32 milhões de euros face ao previsto inicialmente, em muito resultante do aumento dos custos, no valor de 29 milhões de euros, com a PPP do Hospital de Braga, cuja gestão está entregue ao grupo José de Mello Saúde. Para este ano, as PPP na Saúde deverão custar 471 milhões de euros.



De acordo com os economistas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), no relatório das Projeções de Encargos Plurianuais do Orçamento de Estado 2018, a PPP do Hospital de Braga custou no ano que agora terminou 173 milhões em vez dos 144 milhões de euros previstos.



Revela o documento que, no final de 2016, a Entidade Gestora do Hospital de Braga apresentou um pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro (REF), em que o valor peticionado ascendia a 33 milhões de euros. "O pedido de REF decorre da não renovação dos protocolos adicionais ao contrato de gestão do Hospital de Braga, referentes ao financiamento de prestações de saúde no âmbito do VIH-SIDA e da esclerose múltipla, que haviam sido celebrados entre a ARS Norte (entidade pública contratante) e a Entidade Gestora do Estabelecimento do Hospital de Braga (Escala Braga, S.A.)", escrevem os economistas da UTAO, acrescentando que, relativamente a este processo, aguarda-se ainda a constituição de tribunal arbitral.



Quando analisado o período plurianual 2017-2019, a revisão dos encargos nas PPP da Saúde também foi em alta. Concluem os economistas que será superior em 116 milhões de euros, sobretudo devido aos contratos de parceria com as Entidades Gestoras dos Estabelecimentos na componente de prestação de cuidados de saúde (99 milhões).



Estudo revela que têm desempenho igual aos públicos

Um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), divulgado em junho de 2016, sobre a gestão dos hospitais em regime de Parceria Público-Privada, não identificou vantagens significativas neste modelo, mas também não apurou um pior desempenho destas instituições. Atualmente, há quatro hospitais em regime PPP. A José de Mello Saúde tem as PPP de Braga e de Vila Franca de Xira, a Luz Saúde gere o hospital de Loures e a Lusíadas Saúde tem o hospital de Cascais.



Hospital de Loures pediu mais três milhões de euros

Em 2015, a entidade gestora do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) apresentou um pedido de Reposição de Equilíbrio Financeiro de cerca de 3 milhões de euros, relativo à formação de médicos internos. Já no decorrer do segundo semestre de 2017, o tribunal arbitral proferiu decisão no sentido do não provimento integral da pretensão do grupo gestor. É a Luz Saúde quem gere esta unidade.