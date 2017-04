Parkinson dá sintomas de tristeza e angústia

O diagnóstico precoce é uma oportunidade de combater o avançar da doença que não pode nem deve ser desperdiçada. Assim, "uma pessoa que comece a tremer de uma das mãos, que note que arrasta mais uma perna ou que está mais presa, que ache que um dos braços está mais próximo do corpo, como se um braço mexesse menos bem do que outro, acho que se justifica ir a uma consulta de neurologia e tirar essa dúvida", aconselha.

O tremor, primeiro focado num só lado do corpo e depois disseminado pelos membros de igual forma. Ouvindo-se falar da doença de Parkinson, é assim que a maioria dos portugueses a imagina. Mas há mais além da perda de controlo do corpo, e esta doença do cérebro interfere até com a forma como a pessoa se sente."Os doentes tendem a ficar deprimidos e tristes e, provavelmente, nem é pelo facto de terem a doença. A própria doença dá sintomas de tristeza e de angústia, é quase como se fizesse parte desta condição", explica ao CM Joaquim Ferreira, médico neurologista do Campus Neurológico Sénior, em Torres Vedras. Perante esta realidade, fica também a "autocrítica". "Tendemos a desvalorizar e a não tratar estes sintomas, que são importantíssimos", alerta o especialista.Estes e todos os outros sintomas têm origem no cérebro, mas conhecer a fonte não trouxe ainda a resposta desejada. "A doença de Parkinson é uma doença cerebral. Sabemos que há zonas do cérebro que de alguma forma passam a produzir menos quantidade de uma substância química chamada dopamina e, à medida que se vai perdendo a substância, começam a surgir os sintomas", afirma Joaquim Ferreira, acrescentando: "Sabemos o que causa os sintomas, mas ainda não temos a cura".