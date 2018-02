Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento apura poluição no Tejo

Poluição ocorreu apesar de a qualidade da água ser monitorizada diariamente.

Por João Saramago | 08:21

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, é esta quarta-feira ouvido no Parlamento sobre a política geral do ministério.



Também hoje serão ouvidos sobre a poluição no rio Tejo a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, o presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão, Luís Ferro Pereira, e o porta-voz da ProTEJO, Paulo Constantino.



Amanhã, sobre as descargas poluentes no Tejo, serão ouvidos pelos deputados o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, e o inspetor-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Nuno Banza.



Por determinar está a origem do foco de poluição no rio, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente passar a monitorizar a qualidade de água do Tejo diariamente, devido à seca. Por estarem em segredo de justiça, estão também por revelar as análises feitas à saída da tubagem da Celtejo. A empresa já veio defender a divulgação dos dados.



A empresa revelou que "concorda com os ambientalistas na importância da divulgação dos resultados das análises".



Juiz é testemunha de ambientalista

O juiz Carlos Alexandre será testemunha abonatória do ambientalista Arlindo Marques, no processo que a Celtejo moveu ao ativista e no qual é pedida uma indemnização de 250 mil euros por "ofensa cometida".



PORMENORES

Espuma em Abrantes

Espuma branca foi detetada no açude insuflável de Abrantes a 24 de janeiro. O Ministério do Ambiente fez então junto do Ministério Público uma participação de crime de poluição.



Indústria de papel visada

A Agência Portuguesa do Ambiente revelou a 31 de janeiro que a descarga teve origem na indústria de pasta de papel: havia excesso de celulose no rio.