Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parlamento quer partos na água

Projeto-piloto com dois hospitais a disponibilizar prática.

Por Cláudia Machado | 08:29

A Assembleia da República recomenda ao Governo que seja criado um projeto-piloto com dois hospitais - um no Norte e outro no Sul - "que permita a experiência da prática do parto em meio aquático", numa resolução publicada ontem em Diário da República. Esta posição é criticada pela Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal (SPOMMF).



"Não recomendamos os partos dentro de água. Com tantas carências nos hospitais e maternidades de todo o País, é uma fantasia estarem a dedicar-se a esta questão", disse ao CM Luís Graça, presidente da SPOMMF. A posição dos especialistas é baseada em dois pontos: "Não há qualquer prova científica de que o trabalho de parto e o parto dentro de água tenham algum benefício para a mulher. E o nascimento nunca pode acontecer dentro de água porque, no primeiro movimento respiratório, o bebé vai aspirar água forçosamente contaminada pelo corpo da mãe, que lá estará há horas. Há risco de desenvolver uma infeção", alerta Luís Graça.



Os deputados propõem ao Governo que "operacionalize" os partos na água no Serviço Nacional de Saúde, "dando prioridade às unidades hospitalares que já dispõem de condições para o efeito" - o São Bernardo, em Setúbal, o Garcia de Orta, em Almada, e o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim.



As recomendações incluem-se num documento com medidas que visam a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde materna e o assegurar dos direitos das grávidas.