Partidos de acordo para permitir animais de companhia em espaços de restauração

Os partidos representados na Assembleia da República manifestaram-se esta quarta-feira disponíveis para produzir legislação que permita a permanência de animais de estimação em espaços fechados de restauração, uma discussão que será aprofundada em sede de especialidade.



O deputado do PAN (Pessoas, Animais, Natureza), André Silva, começou por apresentar as propostas do partido referindo que é comum em vários países europeus encontrar animais de companhia em restaurantes.



"No nosso país, verifica-se uma ingerência do Estado. Deve deixar-se que o mercado opere livremente e que os proprietários tenham o poder de decidir quem entra ou não nos seus estabelecimentos", defendeu, remetendo para a discussão na especialidade a necessidade de colocação de dísticos ou não à porta dos estabelecimentos que optem por receber animais.



O Bloco de Esquerda sustentou que o bem-estar animal é cada vez mais uma preocupação dos portugueses e que estão asseguradas as condições para permitir a presença destes animais nos estabelecimentos comerciais de restauração, desde logo com a colocação de dísticos e a restrição de acesso aos espaços de maneio e confeção de alimentos.



A decisão deve ser dos proprietários, disse a deputada do BE Maria Manuel Rola, acrescentando: "Uma cidade justa é também uma cidade que trata bem os seus animais".



O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) também apoia a medida, mas quer discutir na especialidade que animais de companhia serão permitidos, se apenas cães e gatos ou outros.



"Pode ser recusado acesso a animais que, pelo seu comportamento ou porte, perturbem o normal funcionamento" do espaço, defendeu ainda a deputada Heloísa Apolónia.



Também o PSD se manifestou "sensível ao tema" e transmitiu disponibilidade para aprofundar a discussão em especialidade, considerando que dos três projetos em discussão (PAN, BE e PEV), o dos ecologistas parece "o mais sensato".



O deputado social-democrata João Sá defendeu que a decisão deve caber aos proprietários dos estabelecimentos e que deve ser assegurado o controlo sanitário dos animais, bem como as restantes condições de higiene e segurança, prevendo contraordenações para as respetivas infrações.



O deputado do CDS-PP Nuno Magalhães anunciou que o partido tem uma posição favorável a esta medida, defendendo a liberdade de escolha da iniciativa privada e dos cidadãos, bem como o aprofundamento da discussão em especialidade.



"O CDS está disponível para viabilizar estes diplomas e para, em sede de especialidade, podermos fazer uma lei", disse, manifestando também preferência pelo projeto do PEV: "Parece-nos bastante completo e uma boa base de trabalho".



Para o PS, a AR deu esta quarta-feira "mais um passo importante em matéria de animais".



O deputado socialista Hugo Pires defendeu também a necessidade de um dístico informativo nos estabelecimentos que receberem animais, à semelhança da maioria dos partidos, e a definição dos animais que podem ter acesso ao espaço.



O PCP manifestou igualmente preferência pelo projeto do PEV e propôs que sejam ouvidos os trabalhadores do setor, as empresas de restauração e as associações de bem-estar animal.



"O PCP está disponível para aprofundar a discussão nesta matéria", afirmou a deputada Ana Virgínia Pereira.