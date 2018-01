Passageira critica refeição vegetariana da TAP

O pior café da manhã vegano da minha vida!!!! Eu já havia lido relatos de vegetarianos q tiveram problemas com sua refeição viajando com a companhia aérea, mas nunca imaginamos q um dia vai acontecer com a gente tbm. Antes de mais nada, quero deixar bem claro q foi selecionada a opção de refeição vegana no momento da compra da passagem, no mês de outubro e portanto DOIS MESES antes da viagem. Espera-se então que este período seja mais do q suficiente para os funcionários de uma empresa deste porte desenvolverem um cardápio (q na realidade já deveria existir) e que o passageiro possa viajar tranquilo, sem medo de passar fome ou risco de sentir-se mal, q foi o q me aconteceu na fila da imigração em Portugal. Enqto outros passageiros degustavam pães com margarina, frios e geléias, eu me vi na necessidade de comer isto que a TAP chama de CAFÉ DA MANHÃ VEGANO: tomate, berinjela e abobrinha grelhados. Fala-se tanto que vegetarianos o são por modismo, qdo na realidade o q acontece são prestadores de serviços oferecendo qualquer coisa e utilizando a nomenclatura apenas para ludibriar o cliente, fazendo-se passar por uma empresa comprometida e que atende as necessidades desta clientela q vem crescendo cada dia mais. Uma vez q são oferecidas opções de alimentação para o cliente, espera-se que o prestador de serviços tenha consciência do que se trata. Qualquer profissional da área de nutrição que estudou para ter a oportunidade de trabalhar numa empresa como a TAP sabe q há opções mais atraentes! É claro q eu não esperava que minha bandeja viesse com requeijão, queijo e presunto veganos (sim, eles existem!!!), mas realmente não entendo qual é a dificuldade em oferecer pão e biscoitos integrais, creme vegetal e geléia, por exemplo. Infelizmente retornarei com a TAP e não posso sentir mais nada além de medo do q me possa ser servido por uma empresa de postura vergonhosa, q age com tamanho desrespeito e indiferença em relação ao bem estar de seus clientes, valendo-se de uma necessidade dele (no caso minha filosofia de vida) para priorizar contenção de gastos oferecendo uma minúscula porção de legumes como primeira refeição do dia. É absurdo! É indigno! É insano!

