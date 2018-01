Passageiros portugueses retidos no Brasil já regressaram

Problemas num avião da Royal Air Maroc impediram regresso de São Paulo durante três dias.

Por Bernardo Esteves | 18:20

Cerca de 80 passageiros portugueses que estavam retidos desde domingo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (Brasil), devido a problemas técnicos num avião da Royal Air Maroc, regressaram esta tarde de quarta-feira ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O voo da companhia marroquina com mais de 200 passageiros a bordo aterrou em Lisboa cerca das 16h00.

"No domingo, o embarque foi feito normalmente, o avião dirigiu-se para a pista e no último momento o comandante avisou que era preciso mais uma revisão técnica. Esperámos duas horas no avião. Ainda serviram uma refeição e depois anunciaram o cancelamento", contou ao CM Fábio Carreto, de 30 anos. Os passageiros foram acomodados em hotéis e só esta quarta-feira regressaram depois de muita informação desencontrada.

"Nunca tentaram arranjar outro voo. Eu, a minha mulher e outros passageiros perdemos dias de trabalho", contou Fábio, que comprou os bilhetes na internet pelo preço mais baixo disponível, tendo viajado num avião da TAP para São Paulo.