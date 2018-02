Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pataias promete farra no Carnaval

São esperados 10 mil visitantes para o Carnaval, quase o dobro da população da vila.

Por Francisco Gomes | 08:38

Avila de Pataias, em Alcobaça, orgulha-se de realizar desfiles de Carnaval com "projeção nacional" há 20 anos. Este ano, a organização espera 10 mil visitantes para os dias de folia, quase o dobro da sua população.



E não são os três euros de entrada que impedirão o sucesso deste Carnaval, que contará com 11 carros e 900 figurantes nos desfiles de dias 11 e 13, às 15h00. Os foliões locais Marília Marques, de 39 anos, e Romeu Metódio, de 30, formam o casal rei do Entrudo, que vai em cima de um carro com a figura de Napoleão Bonaparte.



Bruna Ascenso, do grupo Escancar Pedra, um dos 14 elementos que vão desfilar, descreve os preparativos: "Passamos muitas noites a preparar o nosso carro, mesmo com o frio".



Arménio Vieira, da comissão organizadora, destaca que "num ápice duas décadas passaram" com "muito empenho" num Carnaval que orgulha as gentes da terra.