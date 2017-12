Raríssimas: Paula Brito e Costa voltou e funcionários protestaram

Ex-presidente esteve na Casa dos Marcos, com o marido e o filho. À saída, recusou responder a perguntas.

20.12.17

A ex-presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa, apresentou-se na manhã desta quarta-feira na Casa dos Marcos, com o marido e o filho, depois de ter estado pela última vez na instituição no dia 12 de dezembro.



A maioria dos funcionários da Raríssimas juntou-se no exterior das instalações, em protesto, e garantia não regressar ao trabalho enquanto a ex-presidente não saísse, coisa que acabou por acontecer perto das 17h00.



O momento foi captado pela CMTV. Paula Brito e Costa saiu ao volante de um Mercedes cinzento e não respondeu a quaisquer perguntas feitas pelos jornalistas que a esperavam.



A ex-presidente terá chegado por volta das 09h30 acompanhada por dois seguranças. No interior da Casa dos Marcos estiveram também dois advogados da Segurança Social.

Recorde-se que Paula Brito e Costa demitiu-se do cargo de presidente da associação mas manteve-se como diretora geral, garantindo que só saía com uma indemnização.

Caso a ex-presidente não se apresentasse esta quarta-feira na associação poderia ser despedida por justa causa e sair de 'mãos a abanar'. A associação Raríssimas vai realizar uma assembleia-geral a 3 de janeiro.



Trabalhadores reunidos com gabinete financeiro da instituição

Os trabalhadores da Associação Raríssimas estiveram reunidos com o gabinete financeiro da instituição, depois de se terem concentrado em frente à Casa dos Marcos, na Moita, em protesto contra a presença da ex-presidente, Paula Brito e Costa.



Funcionários da Raríssimas disseram à Lusa que "cerca de metade" dos 150 funcionários aderiu ao protesto em frente à instituição, garantindo que estavam a ser assegurados os serviços mínimos de tratamento e cuidados aos utentes.



"Estamos em protesto pela presença na Casa dos Marcos de uma pessoa em cujas atitudes não nos revemos. Não queremos trabalhar com esta pessoa", disse à Inês Pedro, funcionária da Raríssimas.