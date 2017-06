Paulo de Carvalho dá concerto gratuito em Lisboa

Em entrevista à agência Lusa em maio, a propósito da edição de "Duetos", Paulo de Carvalho disse que o disco, que espelha "muitos anos de cantigas", fá-lo-á chegar a pessoas mais novas.



"Duetos", produzido pelo filho do músico, AGIR, junta parcerias inéditas e outras repetidas com mais de 40 artistas e instrumentistas.



Do álbum fazem parte, por exemplo, "Flor sem tempo", "E depois do adeus", "O homem das castanhas", "Lisboa, menina e moça", "Os meninos do Huambo" e "Nini dos meus quinze anos", canções que foram escritas ou interpretadas ao longo dos anos por Paulo de Carvalho.



No disco repetem-se parcerias com Carlos do Carmo, Camané, José Cid, Rui Veloso, com o músico brasileiro Ivan Lins ou com Tozé Brito, mas também há duetos inéditos com Diogo Piçarra, Raquel Tavares, Miguel Araújo, António Zambujo e com o angolano Matias Damásio.



Há ainda duetos com Mafalda Sacchetti e AGIR, dois dos filhos de Paulo de Carvalho.



Com cinco décadas de carreira e vários discos que foram ficando no esquecimento, pela passagem do tempo, Paulo Carvalho admitiu que um trabalho como "Duetos" surge da necessidade de dar a conhecer aquilo que vai fazendo, ainda que ressalve que não é saudosista.



A 15 de maio, dia em que completou 70 anos, Paulo de Carvalho entregou um exemplar de "Duetos" ao Presidente da República.



Paulo de Carvalho foi um dos fundadores dos Sheiks, passou pelo Thilo's Combo, integrou os Fluido ainda antes de iniciar uma carreira a solo, na década de 1970, marcada por participações em vários festivais da canção.



É o intérprete de "E depois do adeus", o tema com o qual ganhou o festival da canção em 1974 e que serviu de senha para a revolução de 25 de Abril de 1974.



Tem mais de duas dezenas de álbuns publicados e é autor de cerca de 300 canções, muitas das quais interpretadas por outros artistas.



Ainda de acordo com o agenciamento de Paulo de Carvalho, na plateia estarão "altas individualidades", como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. O espetáculo está marcado para as 22h00.

O músico Paulo de Carvalho atua a 8 de julho na Praça do Município, em Lisboa, um concerto gratuito que se realiza no âmbito da celebração dos seus 55 anos de carreira, assinalados este ano."No ano em que o intérprete comemora 70 anos de vida e 55 de carreira, Paulo de Carvalho decidiu assinalar esta efeméride com um concerto que irá reunir todos os temas do recém-editado disco 'Duetos' e oferecer, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, um concerto a todo o público num local icónico da cidade de Lisboa, a Praça do Município", refere o agenciamento do artista num comunicado hoje divulgado.O concerto, no qual o músico "irá revisitar os seus maiores temas", irá contar com a participação de, entre outros, Carlos do Carmo, Tozé Brito, AGIR, Mafalda Sacchetii e Tatanka, que participam em "Duetos", o mais recente trabalho de Paulo de Carvalho, editado em maio.