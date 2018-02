Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo VI vai ser santo este ano

Foi o primeiro Papa a visitar Portugal.

Por Edgar Nascimento | 08:00

Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar Portugal e vai ser santo este ano. A garantia foi dada pelo Papa Francisco, que ironicamente acrescentou que o Papa emérito Bento XVI e ele próprio estão "em lista de espera" para a canonização.



Em 13 de maio de 1967, Paulo VI – Peregrino de Fátima – assinalou os 50 anos das Aparições. Em plena ditadura salazarista, a visita de Giovanni Battista Montini (que foi o pontífice que completou o Concílio Vaticano II) ao nosso País foi vivida sob alguma tensão: o Papa visitara Bombaim em 1964, três anos após a invasão de Goa (que integrava o Império Português) pelas forças indianas. Por isso, as relações entre Portugal e o Vaticano não eram as melhores.



A viagem a Fátima foi apenas a quarta realizada por Paulo VI – que exerceu o pontificado entre 1963 e 1978. Em Fátima, esteve com Lúcia e rezou com um milhão de fiéis. Para acentuar a importância da visita, o Santuário deu o nome de Paulo VI ao Centro Pastoral.



Paulo VI foi o Papa que tornou cardeais Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger. Os dois foram os seus sucessores, João Paulo II e Bento XVI, respetivamente.



Em outubro de 2014, Paulo VI, que nasceu em 1897 e morreu em 1978, foi beatificado pelo Papa Francisco.