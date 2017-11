PCP quer alargar contagem de tempo "para todos" na função pública

Os efeitos desta medida devem fazer-se sentir já "em 2018", diz Jerónimo de Sousa.

Por Lusa | 16:55

O PCP defendeu este sábado a contagem do tempo para reposição salarial deve ser alargada a mais setores da função pública, além dos professores, que conseguiram um acordo com o Governo esta madrugada.



"A contagem de tempo tem que ser para todos", afirmou, por duas vezes, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas, quando foi saudar a manifestação convocada pela CGTP para a avenida da Liberdade, em Lisboa, em defesa da valorização do trabalho e dos trabalhadores.



Para Jerónimo de Sousa, "é inevitável, para se criar justiça" que outros setores da função pública venham a ter o mesmo tipo de benefício, dando como exemplo as forças policiais, os enfermeiros, médicos, magistrados ou funcionários judiciais.



Os efeitos desta medida devem fazer-se sentir já "em 2018", mas isso "não dispensa a negociação com os sindicatos", afirmou o líder comunista enquanto, uns passos à frente, desfilavam centenas de pessoas provenientes um pouco de todo o país.



O compromisso entre sindicatos de professores e o Governo prevê a recuperação do tempo de serviço dos docentes e o início da reposição salarial ainda na presente legislatura, prevendo-se, segundo o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, "que o encerramento desta recuperação seja na legislatura seguinte, até para não ser um prazo muito largo".



Os sindicatos saíram satisfeitos da maratona negocial de mais de dez horas com o Governo, mas sem dar nada por garantido, insistindo que "tudo se joga" nas negociações que arrancam a 15 de dezembro e que vão regulamentar muitas das matérias que constituem as principais reivindicações dos docentes.



O líder comunista desvalorizou a "afirmação genérica" do ministro das Finanças, Mário Centeno, sexta-feira, no parlamento, ao dizer que não aceitaria propostas que pusessem em causa o rigor das contas públicas.



"Nós também valorizamos muito o acerto das contas públicas, mas valorizamos mais a justiça que é devida a muitos trabalhadores", disse.



PCP reivindica "aumento geral dos salários" em Portugal

O secretário-geral do PCP reivindicou hoje "um aumento geral dos salários, particularmente do salário mínimo nacional" para 600 euros, durante uma manifestação, em Lisboa, convocada pela central sindical CGTP-In.



"Seiscentos euros era o mínimo de dignidade na vida dos trabalhadores", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, quando foi saudar a manifestação que desceu a Avenida da Liberdade e terminou nos Restauradores, em Lisboa, em defesa da valorização do trabalho e dos trabalhadores.



Apesar dos avanços conseguidos no Orçamento do Estado, desde que o PCP apoia o Governo do PS, em 2015, Jerónimo de Sousa avisou que "é pela luta que os trabalhadores têm de alcançar esse direito", o do aumento dos salários.



O líder dos comunistas admitiu que "não existe grande disponibilidade da parte do Governo" de António Costa para o aumento do salário mínimo para os 600 euros em 2018, mas alertou que "são muitos os trabalhadores que estão a conquistar esse direito" nas empresas.



Jerónimo de Sousa defendeu ainda o combate à precariedade, um dos temas das palavras de ordem dos manifestantes, afirmando que é preciso seguir um "critério geral": "Para um posto de trabalho permanente deve haver um contrato de trabalho efetivo."



A manifestação convocada pela CGTP-In reuniu hoje milhares de pessoas no centro de Lisboa, em defesa da valorização do trabalho e dos trabalhadores.



Uma faixa vermelha com a inscrição "valorizar o trabalho e as pessoas" abriu a manifestação, que começou às 15:30, no Marquês de Pombal, e terminou na Praça dos Restauradores.



As bandeiras vermelhas da CGTP e de sindicatos de vários setores de atividade afetos à central sindical deram cor ao desfile, que contou com a participação de outras estruturas, como os trabalhadores da empresa Soares da Costa, o Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) e a Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações das Forças e Serviços de Segurança.



No final, o dirigente da CGTP, João Torres, disse que cerca de "60 mil trabalhadores" participaram na manifestação e avisou que "a luta vai, garantidamente, continuar".