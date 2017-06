Navigator e Altri doam 1 milhão de euros às vítimas dos incêndios

As duas empresas de papel Altri e The Navigator anunciaram esta sexta-feira que vão doar um milhão de euros para apoiar as vítimas dos incêndios que afetaram os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra.



"A Navigator e a Altri decidiram contribuir com um milhão de euros, dos quais meio milhão de euros serão destinados ao fundo especial de apoio às organizações da sociedade civil da região de Pedrógão Grande, constituído pela Fundação Calouste Gulbenkian", lê-se no comunicado conjunto enviado por ambas as empresas.



As duas empresas florestais decidiram investir, adicionalmente, meio milhão de euros na recuperação de encostas, linhas de água e infraestruturas florestais, nas zonas afetadas pelos incêndios, conforme um plano técnico com 12 ações, disponibilizando ainda o apoio especializado das suas equipas, acrescentam.









O fogo que deflagrou no sábado em Escalos Fundeiros, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alastrou a Figueiró dos Vinhos e a Castanheira de Pêra, fazendo 64 mortos e mais de 200 feridos.As chamas chegaram ainda aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra, mas o fogo foi dado como dominado na quarta-feira à tarde.

