Pelo menos 115 mortos em fogos florestais até 17 de novembro

Esta sexta-feira, um homem foi encontrado morto na sequência de um incêndio em Mangualde.

Por Lusa | 18:11

Pelo menos 115 pessoas morreram em incêndios florestais em 2017, incluindo uma pessoa de aproximadamente 70 anos que morreu esta sexta-feira no concelho de Mangualde, distrito de Viseu.



Além de 65 mortos nos incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, a 17 de junho (a contabilização oficial assinala 64 vítimas mortais, mas uma pessoa morreu atropelada na sequência do fogo) e dos 45 mortos nos fogos da região Centro de 15 de outubro, há registo de mais cinco vítimas mortais.



A 20 de agosto, um piloto que combatia as chamas morreu em Castro Daire (distrito de Viseu) e, a 30 de setembro, uma pessoa foi encontrada morta em Paços de Ferreira (distrito do Porto), também na sequência de um incêndio florestal.



Em Oleiros (Castelo Branco), um homem que operava uma máquina de rasto morreu no combate a um incêndio em 07 de outubro e, três dias depois, uma outra pessoa foi encontrada morta no Sabugal, também após um fogo.



Esta sexta-feira, um homem de aproximadamente 70 anos foi encontrado morto na sequência de um incêndio em Mangualde.



Além disso, há ainda registo de um desaparecido em Folgosinho, Gouveia, e um outro na Sertã.