Pelo menos 300 idosos deixados nos hospitais

Pelo menos 300 doentes, na maioria idosos, foram abandonados entre janeiro e novembro em hospitais públicos de Lisboa e Porto. Falta de resposta social e de apoio familiar são as razões para a permanência dos mais velhos nas unidades sem haver razão clínica. Quando são menores, os motivos prendem-se com a aplicação de medidas de proteção.O Centro Hospitalar de Lisboa Central, que inclui o São José, Capuchos e Curry Cabral, contabilizou 198 casos de doentes com alta adiada por motivos sociais, situações que demoraram, em média, 21 dias a serem resolvidas. Em 2015, foram registados 290 casos, mais dois do que no ano anterior. Também o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que integra o São Francisco Xavier, contabilizou, até novembro, 60 casos. No ano passado foram 69 casos e, em 2014, 46. Os idosos foram encaminhados para instituições sociais.No Hospital de Santo António, no Porto, encontram-se 35 doentes com alta clínica à espera de solução para sair. A Associação dos Administradores Hospitalares vai fazer um estudo para calcular o tempo de internamento desnecessário