Perdas de água causam prejuízo de um milhão

A autarquia vai ainda, para além dos investimentos nas condutas, implementar um sistema de monitorização e gestão das redes, a nível da telemetria, sistemas de rega e contadores inteligentes. A câmara quer também levar água a mais pessoas. Entre 2013 e 2015, a taxa de cobertura no município já subiu de 92% para 96%.



As perdas de água no concelho de Lagoa , resultantes sobretudo de roturas no sistema de distribuição, atingiram quase os 44%, representando um custo de cerca de um milhão de euros por ano para os cofres da autarquia. A percentagem é quase o dobro da registada no município vizinho de Portimão, que ronda os 24%. A câmara lagoense decidiu, por isso, avançar com obras para reduzir as perdas.A "falta de investimento na rede de água" ao longo de décadas é apontada pelo atual executivo como uma das justificações para as elevadas perdas. Uma situação que acarreta riscos acrescidos por se tratar de um município turístico, pelo que "a quebra no abastecimento a Ferragudo ou Carvoeiro poderá causar danos irreparáveis na imagem do concelho".Segundo referiu ao CM fonte da câmara, já foi posto em marcha um plano de renovação e ampliação da rede, com o investimento de 1,5 milhões de euros. Desta forma, foi possível reduzir as perdas em cerca de 5%, segundo os últimos dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.