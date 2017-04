Peregrinos vão ter autocarros gratuitos

O dispositivo de segurança, a cargo da GNR, será "multidisciplinar", equilibrando discrição e capacidade dissuasora.



Quem tentar montar a tenda nos parques de estacionamento do Santuário será encaminhado para esse local.

Os peregrinos que queiram deslocar-se a Fátima em carro próprio para assistirem às celebrações do 12 e 13 de maio, presididas pelo Papa Francisco, terão ao seu dispor mais de 20 bolsas de estacionamento com capacidade para 18 mil viaturas ligeiras. Esses parques terão vigilância policial, serão identificados por cores e servidos por uma rede de 75 autocarros gratuitos que levarão os peregrinos para a Cova da Iria."Estamos a organizar um mapa colorido, dividindo a cidade e a região em quatro cores", disse ontem o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Paulo Fonseca, explicando que "cada bolsa de estacionamento terá uma cor e um número associados".Estes dados estarão numa senha a entregar aos peregrinos quando entram nos autocarros para se deslocarem ao recinto de oração e para a viagem de regresso. Quem quiser acampar, apenas o poderá fazer numa zona a criar, na avenida Irmã Lúcia, junto ao campo de jogos do Centro Desportivo de Fátima.