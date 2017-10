Pesca da sardinha deverá ser interditada em zonas do Norte e Centro

Ministra do Mar diz que será proibido pescar em "áreas importantes para a reprodução da espécie".

Por Lusa | 10:57

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse esta quarta-feira, à Lusa, que a pesca da sardinha será proibida em zonas da região Centro e Norte, por serem "áreas importantes para a reprodução da espécie".



"Existem várias propostas em cima da mesa, maioritariamente na região Centro, também existe alguma coisa no Norte. Mas é Norte e região Centro [as áreas para onde se equacionam a proibição de pesca da sardinha]", disse a governante à agência Lusa, sublinhando estarem as zonas a serem delimitadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e pelos pescadores.



À margem da conferência o Valor dos Oceanos, a decorrer em Lisboa, a ministra precisou estarem a ser "mantidas conversas e reuniões de reflexão com as comunidades piscatórias para juntamente com o IPMA, já com informação científica, para se poder delimitar áreas em que não haverá pesca de todo, porque são áreas importante para a reprodução da espécie".