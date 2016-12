Pescadores ameaçam com greve

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20%

60%

60%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20%

60%

60%

20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

"Se o sistema de pontos avançar, vai ser o fim do setor da pesca. Querem a nossa destruição." O desabafo é de José Festas, da Associação Pró-maior Segurança Homens do Mar, recusando a forma como o Governo se prepara para impor a nova legislação, que deverá entrar em vigor em março de 2017.O sistema prevê que as infrações sejam penalizadas com a atribuição de pontos, resultando na cessação definitiva da licença de pesca ou apreensão da carta dos mestres.José Festas diz que esta medida só vai avançar por causa das verbas do programa 2020 que em nada vão beneficiar o setor. "Não podemos ser cobaias de um programa que não nos dá nada", disse. Caso a medida avance, os pescadores prometem partir para a greve.