Pescadores esperam por apoio prometido

A liquidação dos pagamentos está a cargo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, que tinha garantido às associações que tudo estaria resolvido até ao final deste ano, mas nada aconteceu. Oentrou em contacto com o organismo, mas não recebeu qualquer resposta.

Há dois meses que dezenas de armadores e pescadores da pesca da sardinha do Algarve estão à espera do apoio financeiro previsto pelo programa governamental Mar2020, por terem os barcos parados por causa do defeso obrigatório da espécie. As associações dos profissionais de pesca da região confirmam o atraso dos pagamentos e alertam para "famílias inteiras a passarem dificuldades"."Apresentámos as candidaturas dos nossos associados ao programa Mar2020 a tempo e horas, em novembro, e desde então estamos à espera", afirma aoMiguel Cardoso, da associação Olhãopesca, lamentando o atraso: "Há dois meses que os pescadores não recebem ordenado e há famílias inteiras a passarem dificuldades."Na zona do Barlavento algarvio, Jorge Vairinhos, da Barlapescas, confirmou aoque os seus associados estão a passar por uma situação idêntica. "O Governo prevê que os barcos tenham de parar durante dois meses, entre novembro e março. A maioria dos pescadores preferiu parar nos meses de novembro e dezembro, o que quer dizer que daqui a pouco voltam ao mar e ainda não receberam. É lamentável", resume.