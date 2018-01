Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Petição pede horários de trabalho reduzidos para sobreviventes de cancro

São também pedidas reformas antecipadas para quem fez tratamentos de quimioterapia e radioterapia.

20:15

Uma petição onde se propõe que os sobreviventes de cancro só trabalhem 30 horas por semana e que tenham reforma antecipada já chegou ao Parlamento.



Há dois anos que a petição começou a circular e neste momento já foi assinada por mais de 22 mil pessoas. Cristina Coelho, professora do ensino secundário, propôs que todos os que foram sujeitos a tratamentos de quimioterapia e radioterapia tenham horários de trabalho reduzido.



Pede ainda que os sobreviventes se possam reformar aos 30 anos de serviço ou aos 60 anos de idade, sem quaisquer penalizações.



Segundo o documento em causa, a redução das horas de trabalho não ia mudar o ordenado do trabalhador, ficando a parte restante como responsabilidade do Estado, evitando que o empregador fosse penalizado.



A professora será ouvida na próxima quarta-feira no Parlamento pelos deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social.