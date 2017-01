Pilarete da EMEL danifica carros

O CM tentou contactar a EMEL nos últimos dois dias, por email e telefone, sem sucesso.



Ontem, a moradora foi recebida pela EMEL, que lhe garantiu "o pagamento de todas as despesas, em princípio na próxima semana, desde que tenha faturas". Mas a resposta não dá descanso à moradora. "É uma roleta russa e se eu não tivesse feito estas diligências, ainda hoje estava à espera de resposta", afirma.O CM tentou contactar a EMEL nos últimos dois dias, por email e telefone, sem sucesso.

"Agora, de cada vez que passo com um carro pelo pilarete retrátil, tenho medo que volte a danificar a viatura. É um sistema arbitrário e o tempo de espera para uma solução quando temos problemas é muito demorado." O desabafo é de Cláudia Pereira, de 38 anos, que esperou mais de 20 dias por uma resposta da EMEL, empresa municipal responsável pelos mecanismo de controlo de viaturas nos bairros históricos de Lisboa."No dia 20 de dezembro, passei o cartão de residente no leitor, recebi a mensagem ‘ok, boa viagem’ e avancei. Quando estava a passar, o pilarete subiu e danificou o cárter do carro", explica ao CM a moradora do Bairro Alto, a viver na zona há quatro anos. Nove dias depois, testemunhou um caso semelhante, que registou em imagem.Sem carro desde o dia do incidente, e com um orçamento para o arranjo "superior a mil euros", Cláudia Pereira fez vários contactos para a EMEL, incluindo uma queixa no livro de reclamações e uma participação do incidente na PSP. E só teve resposta da empresa "depois de contactar os meios de comunicação social".