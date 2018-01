Plantação de um milhão de árvores por município começa na serra do Marão

Câmara de Vila Real foi a primeira a aderir ao desafio lançado pela associação ambientalista Quercus.

Por Lusa | 17:24

A serra do Marão, em Vila Real, foi esta sexta-feira palco do arranque do "projeto ambicioso" que quer plantar de um milhão de árvores por município, impulsionado pela associação ambientalista Quercus com o apoio das autarquias.



Em plena serra árida e fria, o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, e o responsável pela Quercus, João Branco, calçaram as luvas, pegaram numa enxada e plantaram carvalhos.



Crianças da escola básica de Vendas, na Campeã, ajudaram neste ato simbólico que marcou o lançamento do projeto "Um milhão de árvores por município para salvar o clima".



"Esta é verdadeiramente uma ação simbólica que o Governo vai acarinhar e vai ajudar a que ela se estenda como uma onda pelo país", afirmou Miguel Freitas.



O governante considerou que "é fundamental" Portugal ter "uma floresta diferente", por exemplo com "espécies folhosas de crescimento lento que são mais resistentes ao fogo e que se adaptam melhor àquilo que são as alterações climáticas".



A Câmara de Vila Real foi a primeira a aderir ao desafio lançado pela associação ambientalista Quercus.



"É um bom projeto para o concelho, para o ambiente e para o planeta e é um projeto pedagogicamente interessante para que as nossas crianças possam também elas identificar-se com esta área e perceber da sua importância", afirmou o presidente do município, Rui Santos.



Para esta reflorestação será possível recorrer a fundos comunitários.



O autarca calcula que o investimento global neste projeto ronde os três milhões de euros, só no concelho de Vila Real, cabendo à câmara o pagamento de 300 mil euros correspondentes à comparticipação nacional.



Uma verba idêntica será aplicada em cada um dos municípios aderentes.



O presidente da Quercus, João Branco, disse que o objetivo inicial é envolver 100 concelhos neste projeto.



"Um milhão de árvores por município é um objetivo ambicioso, mas na floresta temos que ter ambição", sublinhou.



João Branco referiu que "há muitos concelhos do Centro e Norte do país que têm dezenas de milhares de hectares disponíveis para florestação" e considerou que a "florestação só não é efetuada porque não há maneira dos donos dos terrenos e das entidades gestoras dos baldios procederem às candidaturas e de obterem financiamento".



Para esta plantação serão criados planos e projetos de arborização.



"Só adere a este projeto quem quiser fazer as arborizações com as espécies autóctones, ou seja, está excluído o eucalipto bem como outras espécies exóticas", afirmou.