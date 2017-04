Plataforma digital apoia peregrinos

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) criou uma plataforma digital para apoiar os peregrinos que se deslocam a pé para Fátima, dispondo de um sistema de georreferenciação para os acompanhar durante o percurso.A plataforma, disponível em www.protecaocivilfatima.pt, junta informação útil de apoio ao peregrino e pode ser consultável no telemóvel.O Papa Francisco visita Fátima nos dias 12 e 13 de maio, no âmbito das comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, tendo a ANPC montado um dispositivo especial de proteção e de socorro para apoiar os peregrinos, envolvendo 668 operacionais.