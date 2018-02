Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima portuguesa resgata 34 migrantes no mar Egeu

Entre os resgatados estavam 12 crianças.

Trinta e quatro migrantes, entre os quais 12 crianças, foram resgatados na terça-feira no mar Egeu pela equipa da Polícia Marítima portuguesa, em missão na ilha grega de Lesbos, divulgou esta quarta-feira a Marinha.



Os migrantes estavam num bote de borracha, que navegava condicionado pela falta de visibilidade, de acordo com a Marinha.



"O bote, no qual seguiam 12 crianças, das quais um bebé, oito mulheres e 13 homens, foi detetado pela Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima, que passou de imediato as coordenadas para a equipa em patrulha no mar", adiantou a Marinha.



A Polícia Marítima "resgatou todos os migrantes, transferindo-os em segurança para bordo da sua embarcação, onde forma transportados para o porto de Skala Skamineas".



Integrada na operação POSEIDON 2017/2018, a Polícia Marítima "já detetou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu 1.042 migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima, tentam entrar na Europa numa travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia".



A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação POSEIDON, sob égide da agência europeia FRONTEX e em apoio à guarda-costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.