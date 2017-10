Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima resgata 7 bebés e 4 crianças no mar Egeu

Ao todo, 33 migrantes foram retirados com segurança e entregues às autoridades gregas.

16:10

A equipa da Polícia Marítima, em missão na ilha grega de Lesbos, resgatou 33 migrantes, sete dos quais bebés e quatro crianças, junto à fronteira marítima entre a Grécia e a Turquia, anunciou esta terça-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).



Em comunicado, a AMN adianta que o resgaste aconteceu no mar Egeu na madrugada de segunda-feira, tendo os 33 migrantes sido retirados em segurança do barco em que se encontravam e entregues às autoridades gregas.



Segundo a AMN, o barco foi detetado a partir de terra com recurso ao radar e às câmaras de vigilância de imagem infravermelhos e térmica da viatura de vigilância costeira da Polícia Marítima, que "de imediato" passou as coordenadas geográficas para a equipa de resgaste portuguesa que se encontrava em patrulha no mar.



A equipa da Polícia Marítima dirigiu-se para o local, tendo detetado e intercetado o bote com os migrantes, designadamente sete bebés, quatro crianças, sete mulheres e 15 homens.



A AMN refere que a equipa da Polícia Marítima resgatou, durante a última semana e "quase de forma interrupta", um total de 847 migrantes que estavam em perigo no mar e tentavam entrar na Europa através do Mar Egeu, entre a costa da Turquia e da Grécia.



A Polícia Marítima está na Grécia desde 01 de maio de 2017 no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) para apoiar a guarda-costeira grega.



Esta missão tem com objetivo controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.