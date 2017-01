Política de ciência alvo de críticas

Sindicato Nacional do Ensino Superior questiona a falta de cumprimento das promessas feitas pelo Governo

O ministro Manuel Heitor vai hoje ao Parlamento para a apreciação parlamentar do diploma pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP devido às dúvidas que gerou.



Também a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) critica o diploma que prevê a passagem de bolsas a contratos, afirmando que os novos contratados não são colocados na carreira de investigação e ficam dependentes de projetos existentes, situação que "institucionaliza a precariedade". A ABIC diz ainda que "há uma recusa das instituições científicas em contratar segundo o novo modelo". Oconfrontou o MCTES, que não respondeu em tempo útil.O ministro Manuel Heitor vai hoje ao Parlamento para a apreciação parlamentar do diploma pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP devido às dúvidas que gerou.

O Governo recebeu esta terça-feira várias críticas por causa da política para a ciência. O Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) acusa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) de não cumprir a sua promessa de combater a precariedade na ciência, garantindo que foram abertos apenas 100 concursos para entrada nos quadros, em vez dos 500 prometidos.Já em relação ao diploma de emprego científico (nº 57/2016, de 29 de agosto), que supostamente transformaria anualmente 750 bolsas em contratos, até um total de três mil, Gonçalo Velho, do Snesup, afirma que foram concretizados "apenas uma dúzia de concursos".Ouvido no Parlamento, o responsável criticou a redução nas remunerações: "A redução dos valores remuneratórios abaixo da carreira transmite um sinal errado para a sociedade."