Poluição a 150 km da costa nacional

Segundo as normas internacionais, os navios podem fazer descargas a mais de 37 quilómetros da costa. Em 2002, o petroleiro ‘Prestige’ afundou perto de águas portuguesas, a 250 quilómetros da Galiza, provocando um desastre ambiental.



Avaliando também a profundidade, estima-se um volume entre 329 e 3775 metros cúbicos.Segundo as normas internacionais, os navios podem fazer descargas a mais de 37 quilómetros da costa. Em 2002, o petroleiro ‘Prestige’ afundou perto de águas portuguesas, a 250 quilómetros da Galiza, provocando um desastre ambiental.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma mancha de poluição foi detetada segunda-feira a 150 quilómetros da costa noroeste portuguesa, pela Agência Europeia de Segurança Marítima. A Força Aérea Portuguesa "verificou a área e comprovou" tratar-se de uma mancha de poluição, "causada por derrame de combustível". No entanto, a Autoridade Marítima Nacional não confirma."Suspeitamos de que se tratou de águas oleosas provenientes de algum navio que tenha mudado a água do lastro [água do mar captada pelo navio para garantir a segurança operacional e estabilidade do navio]. Não quer dizer que sejam poluentes", explicou aoPedro Coelho Dias, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional. Para Francisco Ferreira, da Zero, "estas águas são um problema, podem levar organismos de um lado para o outro".A mancha atingiu águas portuguesas e espanholas. Quando o navio-patrulha da Marinha Portuguesa chegou ao local, na madrugada de ontem, a mancha já se tinha dissipado. Segundo a Força Aérea, a área afetada pela mancha tinha uma extensão de 240 por 15 quilómetros (3600 km2), com taxa de cobertura de 25% (900 km2, 126 campos de futebol).