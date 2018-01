Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poluição no Tejo é “problema agudo”

Primeiros resultados das análises à água chegam quarta-feira.

Por José Durão | 01:30

O Governo quer "atacar desde já" o "problema agudo" da poluição no rio Tejo, anunciou ontem João Matos Fernandes, ministro do Ambiente. Em Montalegre, o governante adiantou que estão a ser realizadas análises à espuma e à água no açude insuflável de Abrantes e também às ETAR e às empresas de celulose de Vila Velha de Ródão.



"Estamos a fazer essas mesmas recolhas com a certeza de que o problema que temos à nossa frente é um problema com uma dimensão que não resulta certamente da descarga A ou da descarga B, o que não quer dizer que elas não possam ter existido", afirmou o ministro. Os resultados das análises da espuma e da água estão previstos para quarta-feira, e os restantes para 5 de fevereiro.



João Matos Fernandes reuniu-se depois, na Câmara de Abrantes, com responsáveis da EDP, da Águas do Vale do Tejo, da Agência Portuguesa do Ambiente e consultores da Universidade Nova de Lisboa.



No final, revelou que a maior parte da poluição se concentra no fundo das albufeiras de Fratel e Belver, na forma de resíduos orgânicos, e a falta de chuva no ano passado impediu a sua dissolução.



Camiões utilizados para retirar a espuma do rio

Entram hoje em ação os seis camiões que vão permitir retirar a espuma do açude de Abrantes. "Não se resolve desta forma o problema da poluição, mas reduziremos em parte o seu impacto visual", disse o ministro.



PORMENORES

Empresa notificada

A Celtejo foi ontem notificada para reduzir em 50% o volume de efluente rejeitado. A fábrica de pasta de papel reagiu, afirmando-se "totalmente alheia" aos fenómenos de poluição.



72 milhões para tratar

O Governo vai reforçar o investimento nas estações de tratamento de efluentes do Tejo em 72 milhões de euros, anunciou ontem o ministro do Ambiente.