Ponte pedonal do Museu dos Coches deverá estar concluída até final de março

Obra que faz parte do projeto criado pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha

Por Lusa | 15:27

A nova ponte pedonal junto ao Museu dos Coches, em Belém, que fará a ligação à zona ribeirinha, deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre deste ano, disse à agência Lusa fonte do museu.



Contactada pela agência Lusa, a diretora do Museu Nacional dos Coches, Silvana Bessone, indicou este como o prazo provável para a conclusão da obra que faz parte do projeto criado pelo arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, Prémio Pritzker 2006.



A ponte possibilitará a passagem sobre a avenida da Índia e a via férrea, para a zona ribeirinha do Tejo, em Belém.



A antiga ponte, que continua a ser usada para fazer aquela ligação, em Belém, tinha sido encerrada no dia 5 de outubro de 2016 por razões de segurança, quando milhares de pessoas acorriam à inauguração do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), da Fundação EDP, junto ao Tejo.



A ponte foi reaberta alguns dias depois de um parecer do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) atestar a segurança da estrutura.



O projeto do MAAT também inclui uma nova ponte pedonal, cuja abertura estava prevista para o final do ano passado, mas que "deverá estar concluída nas próximas semanas", segundo disse à Lusa fonte da comunicação da Fundação EDP.



Esta estrutura parte do largo Marquês de Angeja, em Belém, entre a rua da Junqueira, a travessa da Pimenteira e a rua do Cais da Alfândega Velha, fazendo a ligação à cobertura do MAAT, à beira rio.



A concretizarem-se os trabalhos dos dois projetos, este ano Belém terá duas novas passagens pedonais para a margem Tejo.



Localizado na praça Afonso de Albuquerque, o Museu Nacional dos Coches - que recebeu 350.254 visitantes no ano passado - reúne uma coleção única no mundo de viaturas de gala e de passeio do século XVII ao século XIX, na sua maioria provenientes dos bens da coroa ou propriedade particular da Casa Real portuguesa.



O projeto foi financiado com a execução das contrapartidas do Casino Lisboa, num investimento total de 40 milhões de euros.