População em alerta com peixes mortos

Fataças e tainhas nas margens na zona de Vila Franca de Xira.

Por Francisca Genésio | 08:47

Continuam a aparecer, diariamente, centenas de peixes mortos no rio Tejo, na zona de Vila Franca de Xira.



"São sobretudo fataças e tainhas que estão a vir a montante do rio. É uma situação preocupante e que todos os dias é denunciada pela população", disse ao CM o comandante do Porto de Lisboa, Paulo Isabel, acrescentando que a Agência Portuguesa do Ambiente "já recolheu amostras para saber a causa do incidente e está a investigar em conjunto com a GNR".



Paulo Constantino, presidente da proTEJO - Movimento pelo Tejo, explicou que "o período de seca intensa que se vive atualmente em Portugal não é desculpa para o facto de Portugal continuar a receber de Espanha caudais muito reduzidos e imensamente contaminados. Espanha só envia caudais maiores quando é preciso produzir energia hidroelétrica, o que nesta altura é impossível devido às condições meteorológicas".



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a 30 de setembro 81% do território português estava em seca severa e cerca de 7% em seca extrema. Setembro foi o mês mais seco dos últimos 87 anos, em Portugal.



No próximo sábado, a proTEJO realiza a terceira manifestação contra a poluição, pelas 15h00, com um desfile desde o Cais do Sodré até ao Terreiro do Paço, em Lisboa.