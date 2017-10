Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

População indignada com poluição tóxica

Moradores de Brejos de Azeitão desesperam com poluição proveniente de uma empresa que trata resíduos perigosos.

Por Sofia Garcia | 01.10.17

Um mau cheiro tóxico numa zona habitacional em Brejos de Azeitão (Setúbal) tem prejudicado, nos últimos anos, a qualidade de vida de dezenas de moradores que questionam o atraso na deslocalização da empresa Carmona – Gestão Global de Resíduos Perigosos para a zona industrial Sapec Bay, em Setúbal. "Os vapores resultantes da destilação de hidrocarbonetos são cancerígenos. Algo tem de ser feito", diz João Inácio, presidente da Associação Respirar, constituída na sequência da reivindicação dos moradores. "Tenho um filho e não o deixo estar no quintal. Há poucos dias havia serradura pelo ar", denuncia Cristina Ganhão.



Os moradores não aceitam o atraso no processo de mudança de instalações – aprovado em 2013 – e acusam as entidades oficiais envolvidas de conivência, tendo por base interesses económicos. "Há uma cumplicidade entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Câmara de Setúbal e a Junta de Azeitão. Temos consciência de que a Carmona faz mecenato aqui em Azeitão e vão fechando os olhos", garante João Inácio.



Ao CM, a autarquia de Setúbal e a Junta de Freguesia de Azeitão explicam que uma mudança destas dimensões carece de licenciamentos morosos. Já a APA esclarece que a documentação apresentada pela Carmona, até à data, "não tem dado resposta cabal às exigências da Declaração de Impacte Ambiental". A APA aguarda a entrega de nova documentação. O CM solicitou esclarecimentos à Carmona, mas apesar dos pedidos não houve qualquer resposta.



PORMENORES

Acima do limite

O parecer emitido pela Comissão de Avaliação da deslocalização da Carmona refere que foram ultrapassados, entre 2009 e 2012, os valores limites de emissão de alguns poluentes.



Desde 1976

A Carmona foi fundada em 1976 para a recolha e tratamento de óleos usados. Instalou-se em Brejos de Azeitão em 1986. Tem instalações em S. B. de Messines, Ovar e Barreiro.



Processo

A Agência Portuguesa do Ambiente estima que o processo de transferência da Carmona para os terrenos da Sapec Bay (que custaram 4 milhões de euros) esteja concluído até janeiro de 2018.