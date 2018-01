Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Populares e Marinha salvam cachalote em Monte Gordo

Cetáceo de 10 metros aproximou-se da costa e encalhou em banco de areia.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 01:30

Foram momentos de muita emoção, de frio e de extrema união que permitiram esta segunda-feira de manhã salvar um cachalote que encalhou na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António. Duas horas depois de muito esforço, o cetáceo de 10 metros regressou a águas profundas no mar.



A operação complexa, que envolveu dezenas de voluntários e elementos da Autoridade Marítima, teve início um pouco antes das 11h00, quando algumas pessoas que passeavam na praia se aperceberam do animal de grande porte encalhado num banco de areia. "Tentámos manter o animal direito para que conseguisse respirar, mas segurar um bicho daqueles foi uma coisa impressionante", explicou ao CM um dos populares que ajudou na operação de salvamento do cachalote.



"Foi uma operação complexa porque era preciso colocar o animal a nadar sem lhe causar danos. A maré ajudou e todas as pessoas se aliaram a nós e conseguimos", assumiu, com satisfação, Pedro Palma, comandante da capitania do porto de Vila Real de Santo António e coordenador da operação de salvamento, que envolveu vários meios da Autoridade Marítima.



Segundo os especialistas, o cetáceo, que ainda será um juvenil, "terá ficado desorientado e encalhou na areia sofrendo alguns ferimentos. Agora é esperar que os danos não sejam muitos e que ele possa seguir a vida dele", referiu ao CM a bióloga marinha Lídia Nicolau.



Centenas de turistas assistiram à operação de salvamento, entre eles Lennart Gjaltema e a família, que registaram tudo em vídeo e fotografias.



SAIBA MAIS

Cachalote

O cachalote (physeter macrocephalus) é o maior dos cetáceos com dentes. Possui na cabeça uma substância cerosa: o espermacete, que serve como órgão de de mergulho ou de flutuação.



15 metros

É a envergadura máxima dos cachalotes. Conseguem mergulhar até 3 mil metros e durante 90 minutos. O mergulho 'típico' dura 45 minutos, a 400 metros de profundidade.



Alvo de caça

Durante décadas, a captura da baleia e do cachalote foi uma das atividades económicas mais importantes dos Açores. A sua caça passou a ser proibida nos Açores e Madeira nos anos 80 do século passado.