"Por uma Europa que não tem medo de acolher"

Assinalamos hoje o Dia Mundial do Refugiado. Também por estes dias, até 23 de junho, reúnem, em Bruxelas, os Chefes de Estado e Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) para debater a reforma do Sistema Europeu de Asilo, nomeadamente os princípios da responsabilidade e da solidariedade. A Para a Cáritas a UE, e os seus Estados-Membros, têm, neste momento, duas opções: continuar com as políticas de migração desatualizadas e geradoras de dor e sofrimento ou ajudar a acabar com esta tragédia, investindo no acolhimento. "Colocar restrições sobre a mobilidade faz parte do problema e não da solução", assim pensa François Crépeau, Relator Especial da ONU para os Direitos Humanos dos Migrantes.

Sabe-se que 80% dos refugiados se encontram nos países em desenvolvimento. No entanto, não está a ser prestado apoio para ajudar esses países a criarem condições de vida digna para essas pessoas. Um bom exemplo disso é a negociação em curso sobre a reforma da fracassada "Convenção de Dublin", que é cada vez mais centrada em torno do controlo de fronteiras e de acordos de repatriamento. Os políticos têm-se revelado mais preocupados em criar restrições aos requerentes de asilo, procurando ir ao encontro dos receios infundados de concidadãos pouco esclarecidos, mesmo que contrariem o cumprimento dos direitos humanos. Proceder-se assim é manter um equívoco, porque 56%, segundo dados recentes, é favorável ao acolhimento de refugiados no seu país.

Desde o início deste ano, 1.650 pessoas morreram a tentar chegar à Europa pela "rota do Mediterrâneo". Em 2016, mais de 5.000 pessoas morreram nesta travessia.

Desde que foi assinada a Declaração de Malta, fevereiro de 2017, tem-se investido na formação da guarda-costeira da Líbia, para a qual a ONU chegou a pagar 200 milhões de dólares ao governo líbio. Mas, tendo em conta o caos instalado neste país e os flagrantes abusos de direitos humanos, com tortura, violação, trabalho forçado e tráfico de escravos, como é que a União Europeia espera que esse país melhor para gerir tão grandes e, incontornáveis, fluxos migratórios?