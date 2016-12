Portagens das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama ficam até 15 cêntimos mais caras

As portagens das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, em Lisboa, vão ser aumentadas a partir de 1 de janeiro do próximo ano, um aumento que varia entre os 5 e os 15 cêntimos.

O Ministério do Planeamento e Infraestruturas indicou hoje qual a atualização do valor das portagens das autoestradas portuguesas que entrará em vigor a partir do primeiro dia de 2017.

No caso das duas pontes sobre o Tejo que ligam Lisboa à margem sul, a atualização das taxas de portagem "varia entre os 0,05 euros (classe 1, em ambas as pontes) e os 0,15 euros (classe 4, na ponte Vasco da Gama)", de acordo com a tutela.

