Preços dos parcómetros vão aumentar

Medidas vão ser aplicadas no Porto e estão a ser avaliadas pela Câmara Municipal.

11:53

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, apresentou esta quarta-feira uma nova proposta de alteração às zonas de estacionamento de duração limitada e aos lugares privativos. Estas medidas foram discutidas numa reunião extraordinária convocada pelo próprio a pedido do PSD.

Entre as várias propostas encontra-se a redução de duas horas do horário de estacionamento, sendo que até ao momento está definido das 09h00 até às 19h00. Ao sábado será aplicada uma tarifa de parcómetro no centro da cidade, contudo existem três zonas nas quais os preços serão modificados e passarão de 50 cêntimos a 1 euro, para um valor entre 40 cêntimos e 1,20 euros.

Para além destas alterações, foi ainda apresentada a redução da avença de 100 euros para 25 euros em relação ao segundo carro, tornando-se assim equivalente ao primeiro. Para os indivíduos portadores de deficiência haverá uma isenção total. Foi ainda discutida a aplicação de tarifas diárias em lugares predefinidos, como na zona de Asprela e na zona industrial, assim como a criação de bolsas de estacionamento para moradores de zonas residenciais consideradas de grande pressão no dia-a-dia.

Com estas mudanças a nível da política de mobilidade, Rui Moreira pretende conseguir constituir um código adaptado ao estilo de vida dos cidadãos ao mesmo tempo que mantêm um nível económico e financeiro estável e positivo. Estas medidas vão voltar a ser discutidas na próxima reunião, ainda sem data divulgada.