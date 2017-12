Porto e Gaia equacionam construção de uma ponte a montante da Ponte Luiz I

Rui Moreira explicou que, com a construção desta nova ponte, a Ponte Luiz I ficaria destinada apenas a peões e ciclistas.

Por Lusa | 19.12.17

Porto e Vila Nova de Gaia avaliam a possibilidade de construir mais uma ponte entre as duas cidades, a montante da Ponte Luiz I ficando assim esta interdita à circulação automóvel, revelou o autarca do Porto.



Durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, disse que as autoridades colocam "fortíssimas dúvidas" ao projeto de remodelação da Ponte Luiz I que prevê a construção de passeios exteriores para peões e ciclistas no tabuleiro inferior, sendo a construção de uma nova ponte a montante desta uma solução "mais viável".



Rui Moreira explicou que, com a construção desta nova ponte, a Ponte Luiz I ficaria interdita à circulação automóvel, destinando-se apenas a peões e ciclistas. "E a nova, a montante da Luiz I, poderia ser rodoviária e pedonal", avançou.



Outra das soluções em cima da mesa é a construção de uma ponte, mas a jusante da Luiz I, mas com esta os barcos ficariam prejudicados, considerou.



Este esclarecimento por parte do presidente da Câmara do Porto surgiu na sequência de uma pergunta colocada pelo deputado do PS Rui Lajes sobre o estado do projeto de remodelação da Ponte Luiz I.



Além disso, o socialista insinuou que a cooperação entre o Porto e Vila Nova de Gaia já conheceu "melhores dias", tendo obrigação de fazer mais em matéria de cooperação, ao que Rui Moreira respondeu que a relação entre as duas cidades "viveu e continua a viver bons dias", sendo a sua relação "excelente".



A reabilitação da Ponte Luiz I prevê a construção de passeios exteriores para peões e ciclistas no tabuleiro inferior, bem como uma estrutura de proteção contra queda de pessoas e objetos junto ao tabuleiro superior da ponte, parte integrante do Centro Histórico do Porto, classificado em 1996 como Património Mundial pela UNESCO.



Em fevereiro de 2016, a Infraestruturas de Portugal publicou em Diário da República o lançamento do procedimento pré-contratual para a contratação da empreitada de recuperação do tabuleiro inferior da Ponte Luiz I por 1,4 milhões de euros.



Posteriormente, em maio, o Ministério da Cultura disse estar a acompanhar "com atenção" este processo, aguardando as conclusões do Conselho Nacional de Cultura.