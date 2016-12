Porto na ilha das Flores encerrado devido ao estado do mar

Segundo o Instituto, o grupo central dos Açores (Faial, Pico, Graciosa, São Jorge e Terceira) vai estar sob 'Aviso Amarelo até às 18h00 de hoje devido à previsão de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados por trovoadas.



Também o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob 'Aviso Amarelo' entre as 12h00 de hoje e as 03h00 de quinta-feira, por causa da chuva, por vezes forte, e trovoadas.



O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou à agência Lusa que foi encerrada, "por precaução", a circulação na Avenida do Mar, localizada na frente marítima da freguesia de São Roque, concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



O porto das Poças, na ilha das Flores, nos Açores, foi esta quarta-feira encerrado a toda a navegação devido ao estado do mar, anunciou o capitão do porto de Santa Cruz das Flores.Trata-se do segundo porto encerrado no arquipélago, dado que desde terça-feira está fechado a toda a navegação o único porto do Corvo, a ilha mais pequena da região, devido ao mau tempo.Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores refere que determinou, "em face das condições meteorológicas, nomeadamente o estado do mar, o fecho do porto das Poças, Santa Cruz das Flores, ilha das Flores, a toda a navegação".