Portugal com 80 casos de roturas de implantes mamários

Em todo o mundo foram cerca de 300 mil as mulheres que colocaram próteses feitas com um gel de silicone não homologado. Destas, mais de 5.000 acabaram por apresentar queixa depois da rutura dos implantes.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) acompanhou o caso em França e começou por aconselhar as mulheres com implantes PIP a consultar um cirurgião ou médico assistente para exames de vigilância.A 22 de dezembro de 2011, um comunicado deste organismo revelava que cerca de 3% de todas as próteses mamárias implantadas são da marca PIP, estimando-se que 1.500 a 2.000 portuguesas tenham estas próteses implantadas.No início de 2012, o Ministério da Saúde anunciou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura a substituição dos implantes mamários com problemas nas mulheres que os tenham colocado nos serviços públicos e por razões de saúde.Segundo o diretor-geral da Saúde, Francisco George, cada cirurgia para retirar os implantes mamários em mulheres que apresentem complicações deverá custar 1.300 euros ao SNS.No seguimento das 5.000 acusações, começou a ser julgado em 2013, em Marselha, o megaprocesso do escândalo dos implantes da empresa PIP, que fechara em 2010.Cinco líderes da empresa PIP foram julgados por burla e fraude agravada devido ao preenchimento dos implantes com um tipo de gel que tinha alto risco de rutura das próteses.O fundador da PIP, Jean-Claude Mars, de 73 anos, foi a personagem central deste processo, já que no início dos anos 2000 conseguiu fazer desta pequena empresa o terceiro fornecedor mundial de implantes mamários.Jean-Claude Mars admitiu ter enganado as pacientes mas recusou haver riscos para a saúde dos milhares de mulheres que os colocaram. Em 2016, foi condenado em segunda instância a quatro anos de prisão.Hoje, o Parlamento Europeu (PE) aprovou, em Estrasburgo, as novas regras propostas pela Comissão Europeia para controlo de dispositivos médicos, como implantes mamários, 'pacemakers' e próteses da anca e que visam torná-los mais seguros.As novas regras têm como objetivo assegurar uma melhor rastreabilidade dos dispositivos médicos e fortalecer a supervisão dos organismos de certificação na União Europeia.