Portugal com temperaturas "muito superiores" ao normal

"Em particular, os valores de temperatura máxima estiveram persistentemente muito acima do normal desde o dia 02", diz o IPMA.O dia 11, terça-feira, foi o mais quente, com o valor de 18.9°C de temperatura média, seguido do dia 10, com 18.6°C.Quanto à temperatura máxima, na terça-feira o valor médio em Portugal Continental foi o mais alto do período, 28.0°C, superior aos 26.7°C do dia anterior. No caso da temperatura mínima o valor médio no país no dia 10 foi superior ao do dia 11, 10.2°C e 9.8°C, respetivamente.Na segunda e na terça-feira (10/11 abril) observaram-se valores de temperatura máxima superiores a 25°C (dias de verão) em cerca de 87% do território continental.Na terça-feira foi registado o maior valor da temperatura máxima, 32.5°C, em Mora, e o maior valor da temperatura mínima, 15.9°C, em Portalegre."Durante este período quente, destaca-se a ocorrência de uma onda de calor que abrange quase todo o território (exceção para o Algarve e alguns locais das regiões do litoral ocidental) cuja duração, a 11 de abril, varia entre 9 e 10 dias; de acordo com os valores previstos de temperatura máxima, esta onda poderá prolongar-se por mais alguns dias, em particular nas regiões do interior", acrescenta a nota do IPMA.Nos últimos 7 anos verificaram-se períodos muito quentes na primeira quinzena de abril nos anos de 2011, 2014 e 2015.