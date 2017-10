Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois milhões de portugueses têm mais de 65 anos

Verificada tendência de que os jovens vão sofrer maior desigualdade na velhice.

Por João Saramago | 01:30

Portugal é o quinto país mais envelhecido dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE): um em cada cinco (dois milhões) tem mais de 65 anos.



Uma realidade que assumirá uma maior dimensão nos próximos 33 anos. Segundo o relatório ‘Prevenir o Envelhecimento de Forma Desigual’, da OCDE, em 2050, os portugueses com mais de 80 anos serão 14% da população total, quando em 2015 representavam 6%.



Uma franja crescente da sociedade irá, assim, viver mais anos. Mas alerta a OCDE que, ao mesmo tempo que a população está a envelhecer de uma forma cada vez mais acelerada, verifica-se que os mais jovens irão viver situações de maior desigualdade na velhice. Hoje, Portugal é um dos sete países que, nas contas da OCDE, apresentam uma maior disparidade no valor das pensões, numa lista liderada pela Turquia.



Além da variação crescente no valor das reformas, o relatório sustenta também que um maior nível de educação garante um emprego com um melhor salário e consequentemente maior capacidade para efetuar gastos com a saúde.



No conjunto dos países da OCDE, um homem que tenha atualmente 25 anos e formação universitária "deverá viver mais oito anos, face a alguém com a mesma idade mas menor formação académica". Nos últimos 15 anos, os portugueses ganharam, em média, quatro anos de vida.



OCDE alerta para dificuldades na saúde no Alentejo

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) coloca Portugal entre os países com maiores disparidades a nível regional nos cuidados de saúde prestados aos idosos.



E faz mesmo uma chamada de atenção pela negativa para o Alentejo, onde há 10 médicos e 9 camas hospitalares para cada mil habitantes com mais de 65 anos.



Beira Baixa é das regiões mais envelhecidas

A Beira Baixa é a região do País mais envelhecida, com 29% da população com mais de 65 anos, quando a média nacional é de 20%.



Segundo a OCDE, a região do Interior é a quinta com maior percentagem de idosos a nível mundial, numa lista de seis áreas geográficas liderada por uma outra região do Interior, na Grécia, e que fecha com Savona (Itália).



Mais pressão laboral

Em 2015, em Portugal, por cada 100 pessoas em idade ativa (20-64 anos), havia 30 com mais de 65 anos. Uma realidade que irá sofrer um agravamento até 2050.



As estimativas indicam que, nesse ano, por cada 100 em idade ativa haverá 72 com mais de 65 anos. Portugal será em meados do século XXI o quarto país no Mundo com mais idosos por trabalhadores, depois do Japão (77/100), Espanha (75/100) e Itália (73/100).