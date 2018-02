Portugal pediu reunião com Espanha sobre mina de urânio em Retortillo

Ministro do Ambiente quer garantir que não haverá impactos em Portugal da exploração.

Por Lusa | 12:48

O ministro do Ambiente anunciou esta quarta-feira que pediu uma reunião com a sua homóloga espanhola para obter informações acerca do projeto da mina de urânio em Retortillo, Espanha, para assegurar-se da inexistência de impactos em Portugal.

"Portugal vai fazer tudo para conhecer informação e, a partir daí, assegurar a segurança e inexistência de impactos do lado de cá", disse João Matos Fernandes.

O governante falava na comissão parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e foi questionado pelos deputados acerca do que está o Governo a fazer para assegurar que a mina de urânio, em Retortillo, a cerca de 40 quilómetros da fronteira portuguesa, não venha a ter consequências de poluição dos rios, do solos ou do ar em Portugal.